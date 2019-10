Real Madrid ist in der 11. Runde der spanischen Meisterschaft zu einem problemlosen Heimsieg gekommen. Die Mannschaft von Zinedine Zidane schoss Leganes am Mittwoch mit 5:0 vom Platz und liegt wieder einen Punkt hinter Tabellenführer FC Barcelona, der am Dienstag Valladolid daheim 5:1 besiegt hatte.