Die Cup-Siege 1998 und 2011 sind für die SV Ried unvergesslich. Der Passiv-Auftritt samt verdientem Pokal-Aus im Achtelfinale am Dienstag beim 0:1 in St. Pölten war hingegen zum Vergessen! Was den Innviertlern wohl nicht allzu schwer fällt. Ist doch die Liga offenbar wichtiger als der Cup.