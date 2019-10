„Fehleinsätze von Antibiotika müssen vermieden werden, damit sie in Ernstfällen wirken. Der Körper wird immun; die Resistenz steigt!“, warnt Maria Korak-Leiter von der Ärztekammer Kärnten. Zu häufig verschriebene Antibiotika seien eine Gefahr für Menschen. „Bis zu zehn Millionen Tote sind bis 2050 wegen Resistenzen zu erwarten“, weiß Agnes Wechsler-Fördös, Ärztin und Antibiotika-Expertin. Um diese Entwicklung aufzuhalten, haben Kärntner Gebietskrankenkasse (GKK) und Ärztekammer einen Folder für Ärzte sowie Patienten erstellt, der eine Unterstützung zur Auswahl geeigneter Substanzen sein soll. Und damit das Antibiotikum zielgerichteter verschrieben wird, will Wechsler-Fördös mehr Schnelltests in den Praxen der Allgemeinmediziner: "Diese sollen zeigen, ob das Mittel gebraucht wird oder nicht.