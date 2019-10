Die 31-jährige Wienerin fuhr am Mittwoch gegen 13 Uhr mit einem Quad auf privaten Fahr- und Forstwegen im Gemeindegebiet von St. Thomas am Blasenstein. Die Frau hielt an einer Weggabelung kurz an und als sie wieder anfuhr, verriss sie das Fahrzeug. Dabei stürzte sie fünf Meter über eine steile, teilweise mit Steinen befestigte Böschung.



Erste Hilfe

Die 31-Jährige wurde vom Quad geschleudert und kam mehrere Meter von diesem entfernt zu liegen. Ihr Freund und ein Bekannter, die den Vorfall beobachtet hatten, leisteten sofort Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Die Verunfallte wurde von den Rettungskräften, der Feuerwehr und der Polizei aus dem unwegsamen Gelände geborgen und nach notärztlicher Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber ins UKH Linz geflogen.