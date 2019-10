Titelverteidiger Red Bull Salzburg hat den Viertelfinal-Einzug im ÖFB-Cup in souveräner Art und Weise unter Dach und Fach gebracht! Gegen den als Favoritenschreck geltenden Regionalligisten Ebreichsdorf blieb der Champions-League-Starter am Mittwochabend beim 5:0 (3:0) in der Südstadt völlig ungefährdet. Jesse Marsch hatte nach dem Liga-Sieg gegen Rapid seine Startelf an acht Positionen verändert, wobei der erkrankte Andreas Ulmer gar nicht im Kader stand. Zittern mussten die Salzburger gegen Ebreichsdorf aber nie.