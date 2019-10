Ist der 31-Jährige, der am vergangenen Wochenende im niederösterreichischen Kottingbrunn seine Ehefrau und die zwei Jahre alte Tochter mit Messerstichen tötete und in der Folge auch noch seinen elf Monate alten Sohn erstickte - das Kind starb Stunden nach der Attacke im Krankenhaus -, schuldfähig oder nicht? Aus Sicht seines neuen Verteidigers Wolfgang Blaschitz (zunächst hatte Mirsad Musliu die Verteidigung des mutmaßlichen Täters übernommen) trifft auf Samet A. Letzeres zu. So behauptet Blaschitz, dass sich bei dem 31-Jährigen in jüngerer Vergangenheit eine Schizophrenie ausgebildet habe. „Er hat sich Dinge eingebildet, die es in der Realtität nicht gegeben hat“, erklärte er.