Sein Gefühl, dass es Sportler mit Migrationshintergrund im Skisport schwerer hätten, wollte er einfach noch loswerden. Der ÖSV reagierte in einer Stellungnahme, sieht die Lage freilich anders. „Wir bedauern sehr, dass bei Slaven Dujakovic der Eindruck entstand, nicht in der ÖSV-Familie willkommen zu sein. Dem war nie so. Dennoch nehmen wir seine Sicht der Dinge wahr und bemühen uns um ein klärendes Gespräch.“ Der ÖSV führte an, dass Dujakovic die Kaderrichtlinien meist deutlich nicht erbracht habe und man einem Nationenwechsel zu Serbien zugestimmt hätte. Dujakovic bleibt dabei: „Am Schluss musste ich ehrlich zu mir sein, dass meine Herkunft wohl ein Mitgrund für gewisse Entscheidungen war.“