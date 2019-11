Geplant ist ein Haus der Kommunikation für Seminare, Stammtischrunden oder Geburtstagsfeiern. Ein Treffpunkt für alle also. Für wirklich alle, wie Brandauer betont:„ Wir wollen das Haus barrierefrei machen. Was bei so alten Gebäuden nicht ganz so einfach ist.“ Bis das Projekt ins Rollen kam, seien einige Jahre vergangen. Pläne wurden gezeichnet, verworfen, dem Denkmalamt vorgelegt. Schlussendlich gab es grünes Licht. Läuft alles nach Plan, sollten die Sanierungsarbeiten im Winter beginnen.