Dass Interesse der Autoindustrie an dem neuen Supermaterial ist längst geweckt, das zeigt nicht nur der erste Auftritt der OJI-Studie in Japan. Unter anderem hat sich auch bereits Porsche dazu geäußert. Gegenüber einem Wissenschafts-Magazin bestätigte der Leiter Werkstofftechnik des Sportwagenherstellers, Stephan Schmitt, dass er sich den Einsatz an vielen Orten im Fahrzeug vorstellen könne, ohne dabei konkrete Details zu nennen. Dafür dürfte es auch noch zu früh sein: Bis zur Serienreife für automobile Anwendungen werden wohl auf jeden Fall noch mehr als fünf Jahre vergehen, so ein Forscher vom KTH Royal Institute of Technology in Stockholm.