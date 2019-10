„Krone“: Und wenn dir ein anderes Team die Rolle in der Start-Formation anbietet?

Pöltl: Natürlich will ich langfristig ein Starter sein beziehungsweise eine große Rolle haben. Mir ist vor allem wichtig, dass ich Verantwortung bekomme, mich in Szene setzen - und dafür muss Platz in einem Team sein.