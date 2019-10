Auf der Fahrt mit dem Krankenwagen zu einem Krankenhaus ist ein 83-jähriger Mann am Mittwoch in Deutschland tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteiilte, erlitten zudem der 56-jährige Fahrer des Krankenwagens sowie seine 22-jährige Kollegin schwere Verletzungen. Beide wurden mit Rettungshubschraubern in umliegende Kliniken gebracht.