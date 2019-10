„Durch den verstärkten Ausweichverkehr sind Gemeinden mehr Lärmbelästigung ausgesetzt, die Verkehrssicherheit sinkt und die Abnützung der Straßen steigt“, stellt die AK Tirol in einem Appell an das Verkehrsministerium und das Amt der Tiroler Landesregierung klar, wie sich die Situation im Land in letzter Zeit verändert hat.