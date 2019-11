„In den letzten Jahren kommen immer mehr Eltern mit zu den Beratungsgesprächen“, sagt Elba Frank, Leiterin des ÖH-Beratungszentrums am Unipark Nonntal. In extremen Fällen ließen Mama und Papa den Nachwuchs überhaupt nicht zu Wort kommen. Mit Geschichten rückt sie aber nicht heraus. „Ich will keine Leute bloßstellen. Auch, wenn sie sich nur anonym wiedererkennen würden.“ Deshalb blitzte auch die ÖH-Zeitung ab: Die Studenten wollten eine Hitliste der absurdesten Situationen im Beratungszentrum erstellen.