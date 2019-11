27,1 Grad Celsius zeigten die Thermometer am 24. Oktober in Weyer an – so viel wie nirgends in OÖ. „So warme Temperaturen, so spät im Oktober sind ungewöhnlich“, so Christian Ortner von der ZAMG. Generell war es zu warm und sehr trocken. Jetzt haben die Temperaturen abgekühlt, das merken auch die Apotheker.