Jener Rotkreuz-Mitarbeiter, der am 14. Oktober im Zuge einer Messerattacke in einem Flüchtlingsheim im oberösterreichischen Wullowitz schwerste Verletzungen erlitten hatte und vier Tage später im Krankenhaus starb, ist am Mittwoch beigesetzt worden. Die Verbrechen - auch ein 63 Jahre alter Landwirt war kurz nach dem Angriff mutmaßlich vom Asylwerber Jamal A. attackiert worden und ums Leben gekommen - „haben die Gemeinde Leopoldschlag zu einem Tatort und einem Ort zweier Tragödien gemacht. Sie haben auch ganz Oberösterreich zu einem Land in Trauer gemacht“, so Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP).