Positive Erfahrungen

Der Drogenkoordinator geht von 3000 bis 4000 Abhängigen in Oberösterreich aus. Immer mehr nehmen das Angebot eines Substitution in Anspruch. „Es wird von den Patienten besser akzeptiert als früher, durch die Suchtgiftberatungsstellen ist das System offener. Die Stigmatisierung in der Gesellschaft nicht mehr so hoch.“ Zum Erfolg trägt auch bei, dass ehemalige Abhängige positive Erfahrungen gemacht haben.