Anonymer Kritik auf Facebook verärgert

Was dem Urgestein gar nicht gefällt, sind die oft anonymen Urteile in sozialen Medien wie Facebook: „Was Gastronomen da ertragen müssen, ist wirklich nicht okay, “ leidet Haider mit Kollegen mit. Nach dem Gault-Millau-Coup ist er übrigens Vorreiter geblieben.