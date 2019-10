Die Leichtgewichtsklassen werden bei Olympia zurückgedrängt. An ihre Stelle könnte in den Ruderbewerben Coastal Rowing treten, munkelt man. Österreichs Verband nominierte ein Boot für die am Freitag vor Hongkong startende WM. Da kommt ein Salzburger Möve-Ruderer zur exklusiven Premiere: Michael Saller, Silber-Gewinner im leichten Doppelzweier (mit Severin Moser) bei der Staatsmeisterschaft und Studenten-EM in Schweden.