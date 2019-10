„Frau Wirtin hatte einen von der SA, der stand Hauptmann Röhm sehr nah“

Geschrieben steht all das so in einem Liederbuch, das die „Pennales Corps Austria zu Knittelfeld“, eine schlagende Schülerverbindung, zu ihrem 125-Jahre-Jubiläum im Jahr 2005 von der Grazer Burschenschaft Cheruskia geschenkt bekommen hat - das Buch ist damit gerade einmal 14 Jahre alt. Und das sind nicht die einzigen Strophen, die an die Zeit des Nationalsozialismus anknüpfen. „Frau Wirtin hatte einen von der SA, der stand dem Hauptmann Röhm sehr nah. Frau Wirtins Freund von der SS fährt einen Horch mit viel PS“, lauten Zeilen in einem weiteren, äußerst obszönen Lied. Ernst Julius Günther Röhm war unter anderem langjähriger Führer der Sturmabteilung (SA) und im Kabinett Hitler Reichsminister ohne Geschäftsbereich.