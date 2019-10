Die VoloDrone wurde als Lösung für verschiedene Industrien entwickelt und soll dabei Zeit- und Kostenvorteile gegenüber existierenden Industrieansätzen bieten. Anwendungsfälle beinhalten unter anderen die Lieferung schwerer Pakete in abgelegene Orte, Ernteschutz oder Transporte von unhandlichen Teilen auf Baustellen. „Überall dort, wo ein Bodentransport an seine Grenzen kommt, kann die VoloDrone eine neue Zugangsdimension über die Luft bieten“, so das Versprechen des Herstellers in einer Mitteilung.