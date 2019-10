Kuriose Szenen ereigneten sich am Dienstag in der argentinischen Liga. Diego Maradona, Trainer von Gimnasia, bekam beim Ligaspiel von der gegnerischen Mannschaft einen Trainer-Thron bereitgestellt. Die Fußball-Legende absolvierte am Ende seiner Karriere fünf Spiele für den jetzigen Kontrahenten Newell´s Old Boys und wurde bei seiner Rückkehr frenetisch gefeiert. Sein Team konnte einen deutlichen 4:0-Auswärtssieg feiern, während der Weltmeister von 1986 genüsslich an seinem Energy-Drink nippte (siehe Video oben).