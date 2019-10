Ex-Skilangläufer Max Hauke ist am Mittwoch am Landesgericht Innsbruck wegen schweren Sportbetrugs - nicht rechtskräftig - zu fünf Monaten bedingter Haft und zu einer Geldstrafe in Höhe von 480 Euro verurteilt worden! Der Steirer soll seit April 2016 bis zu seiner Verhaftung während der Nordischen Ski WM im Februar in Seefeld Blutdoping betrieben und dadurch Preisgeld und Sponsoring unrechtmäßig erlangt haben. (Im Video oben sehen Sie ein Interview mit Sportanwalt Johannes Reisinger zur Operation Aderlass.)