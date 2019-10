Gespräche gehen am Donnerstag weiter

Am Donnerstag treffen die beiden Teams wieder aufeinander. Wie berichtet, ist die Vizebürgermeisterin Teil der Öko-Mannschaft. Welche Themen an der Tagesordnung stehen, will Hebein nicht verraten. „Da bitte ich um Verständnis, für mich gilt die Handschlagqualität, wir sondieren im Vertrauen.“