Nach über 100 Jahren im Dienst wurde heute am Nachmittag das zweite der beiden alten Tragwerke der ÖBB-Salzachbrücken am Pass Lueg von einem Spezialkran ausgehoben. Bereits zu Allerheiligen werden Spezialisten das moderne neue Tragwerk an seinen Platz setzen. Durch exakte Planung soll der Bahnverkehr nicht beeinträchtigt werden.