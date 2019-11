Steuerung ist etwas umständlich

Das ist durch die eher umständliche Steuerung allerdings nicht so einfach: Sobald Luigi seinen Geistersauger anwirft oder die Taschenlampe auflädt, um Gegner zu blenden, kann er nur mehr in die zuvor gewählte Richtung zielen, sich aber nicht umdrehen. Doof, wenn da der Boss inzwischen wieder hinter dem Helden Position bezogen hat oder plötzlich ein weiterer Geist auftaucht. Mühsam ist das primär in den Bosskämpfen, weil die dreidimensionaler ablaufen als die Kämpfe gegen niedere Geister in den engen Gängen des Hotels.