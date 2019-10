Vielleicht aber sogar für immer. „Die Chancen, dass er sein Hobby noch bei uns ausüben darf, stehen 50:50“, seufzt Perkounig und erklärt: „Skof will die Pension stilllegen, dann würde ich ihn dank eines Zusatzsponsors mit einem Zwei-Jahresvertrag ausstatten. Einmal in Anspruch genommen, funktioniert die Stilllegung aber nicht so leicht. Klappt’s also nicht, darf er zeitgleich wohl nicht mehr Handball spielen. Was einem Karriereende gleichkäme.“