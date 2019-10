Da die neuen „AirPods Pro“ von Apple sehr klein und leicht zu verlieren sind, sollten Sie diese stets in einer Hülle aufbewahren. Einige Hersteller haben dafür das sogenannte „Ladecase“ entwickelt. Dieses ist nicht nur eine gute Schutzhülle, sondern kann auch gleich zum Aufladen des Produkts verwendet werden. Der Vorteil: Im Ladecase können Sie die Airpods immer und überall aufladen. Das Case ist klein und kompakt, passt in jede Hosentasche und kann auch mit einem Karabiner an der Hosentasche oder dem Rucksack befestigt werden.