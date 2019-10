Am 29. Oktober gegen 22.25 Uhr zeigten Verkehrsteilnehmer der Polizei an, dass auf der A9 zwischen Sattledt und Inzersdorf ein Geisterfahrer unterwegs sei. Während der Anfahrt erhielt die zuständige Steife der Autobahnpolizei Klaus die Meldung dass der Geisterfahrer von Lkw-Lenkern angehalten wurde. Tatsächlich stand beim Eintreffen der Polizisten eine 78-jährige Pkw-Lenkerin aus Micheldorf mit ihrem Fahrzeug auf dem Pannenstreifen der A9, die Lkw-Lenker waren nicht mehr vor Ort. Die Pkw-Lenkerin klagte über gesundheitliche Probleme, sie wurde ins Krankenhaus Kirchdorf an der Krems eingeliefert. Ihr wurde der Führerschein über Auftrag der Bezirkshauptmannschaft abgenommen