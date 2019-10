Brutale Attacke am Dienstag kurz vor 21 Uhr in einer betreuten Unterkunft in Wien-Donaustadt: Nachdem sich ein Iraker (25) und ein Iraner (41) schon am Nachmittag in die Haare geraten waren und sich eine handfeste Schlägerei geliefert hatten, ging es am Abend in die „zweite Runde“.