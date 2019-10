Auserkoren wurden schlussendlich am Tag vor Halloween die kleinen, tapferen Patienten der Klinik Floridsdorf. Fünf Seiltechniker der Polizeieinheit WEGA und eine Kollegin des Stadtpolizeikommandos Josefstadt seilten sich am Vormittag in Superhelden-Uniform von Spider-Man, Wonder Woman und Co. vom Dach ab.