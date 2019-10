Mit Umbringen bedroht

In der Köglergasse zeigten die beiden dann allerdings ihr wahres Gesicht, drängten den 15-Jährigen in das Stiegenhaus eines Gebäudes und prügelten auf den Jugendlichen ein, ehe sie ihn ausraubten und Geld, Handy sowie eine Halskette des Opfers an sich nahmen. Bevor die beiden Unbekannten das Weite suchten, bedrohten sie den Burschen auch noch mit dem Umbringen, sollte er es wagen, sich an die Polizei zu wenden.