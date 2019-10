Greenpeace unterstützt den Māori-Vertreter und Klimaaktivisten Mike Smith, der ebenfalls vor Ort ist, in seinem Kampf für Klimagerechtigkeit und fordert von der OMV: „Keine neuen Öl- und Gasbohrungen in den neuseeländischen Gewässern!“ Smith kündigte erst vergangene Woche eine Klage beim Internationalen Strafgerichtshof an. „Ich bin hier, um der OMV mitzuteilen, dass sie nicht die notwendige Erlaubnis der indigenen Bevölkerungen von Neuseeland hat, um in unseren Gewässern zu bohren“, erklärt Smith, der Seele unter anderem wegen „Völkermordes“ anzeigen will.