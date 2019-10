Richtige Sommertemperaturen gemessen

Selbst in relativ hoch gelegenen Regionen brachte dieser Oktober Sommertage mit mindestens 25 Grad: So wurden in Ehrwald in Tirol in knapp 1000 Metern Seehöhe am 14. Oktober 25,3 Grad gemessen. An anderen Orten wurden sogar Rekorde gebrochen, so etwa bei der ZAMG-Wetterstation Graz-Universität, wo am 21. Oktober 2019 27,2 Grad erreicht wurden.