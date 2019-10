Die Sonderaktion war bereits im Juli durchgeführt worden und sollte ein schockierendes Ergebnis liefern. Von insgesamt 29 überprüften chinesischen Staatsbürgern hatten nahezu alle lediglich vorgegeben, ihren Wohnsitz in Tirol zu haben. Nur insgesamt drei von ihnen hatten sich nachweislich an ihren Meldeadressen aufgehalten, so die Polizei am Mittwoch.