Wohl kein Ende in der Raucher-Debatte in Sicht

Sinnvoller wäre es gewesen, auch die Detailfragen in einem Aufwasch mit dem neuen Gesetz zu klären, um ein für alle Mal einen Strich unter diese Endlosdebatte zu setzen. Aber das hätte wohl tiefergehende Debatten, Kompromisse und ein Über-den-Tellerrand-Schauen erfordert. Das ist in Zeiten von populistischen Schwarz-Weiß-Schnellschüssen offenbar nicht besonders populär. Somit kann es wohl nicht allzu lange dauern, bis das Raucher-Thema zumindest in Teilen wieder aufgewärmt wird. Die Freude darüber ist enden wollend.