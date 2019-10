Nach dem Sturz von einer Leiter aus fünf Metern Höhe am vergangenen Samstag in Thurn in Osttirol ist ein 79-Jähriger am Dienstag im Krankenhaus in Klagenfurt seinen schweren Verletzungen erlegen. Der Unfall hatte sich ereignet, als der 79-Jährige den Ast eines Tannenbaums abschnitt.