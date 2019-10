Verletzt, abgemagert, verwahrlost. So hatten Arbeiter den 13-jährigen Hund, einen Chavalier King Charles Spaniel, vergangenen Dezember in Lochau vorgefunden. Der Vierbeiner wurde schließlich eingeschläfert. Am Dienstag musste sich die Besitzerin wegen Tierquälerei am Landesgericht Feldkirch verantworten.