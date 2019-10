Wissen weitergeben

Schranz will weitergeben, was er an Reichtümern der Natur und des atmenden Lebens in ihr erleben durfte. Hinter seinem Haus errichtete er dazu zusammen mit der Neuen Mittelschule Prutz einen naturpädagogischen Lehrpfad. Mit seinem Geld, auf seinem Grund, ohne kommerzielle Absichten. Rein um der Kinder willen. „Ich gebe mein Wissen gerne weiter. Das Leben ist ein Nehmen und Zurückgeben. Am Ende bedeutet es ein Mehr für uns alle“, verrät der Weideschäfer. Das Abendrot legt sich sanft über das Oberinntal. Das Blöken der Weidelämmer und das verspielte Bellen der Hunde versinkt in der Dämmerung. Das Tagwerk von Schranz ist für heute getan. Doch seine Visionen bleiben noch lange wach.