Dass es bei dem Pärchen so oft in den Laken raschelt, dafür sei ein wöchentlicher Schuss des Peptides PT-141, das sexuelle Erregung hervorrufe, verantwortlich, gab die Schauspielerin zu. „Es stimuliert einfach den Teil deines Gehirns, der sagt ,Hey, ich bin in der Stimmung‘. Ist das nicht eine wundervolle Sache? Und es ist keine Droge, also liebe ich es.“