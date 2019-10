Vor etwa einem Jahr ist der Film in Auftrag gegeben worden, die Dreharbeiten begannen noch im Jahr 2018. Im November 2019 hätte er angeblich in die Kinos und danach auch ins Fernsehen kommen sollen. Am Dienstag ließ die FPÖ aber wissen, dass die Doku „seinerzeit von Heinz-Christian Strache kreiert und beauftragt“ worden sei, an einer Fertigstellung des Projektes habe die Partei nun aber „kein Interesse mehr“.