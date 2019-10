Publisher EA und Entwickler Respawn Entertainment („Titanfall“, „Apex Legends“) haben den offiziellen Launch-Trailer zu ihrem am 15. November für PC, PS4 und Xbox One erscheinenden Action-Adventure „Star Wars Jedi: Fallen Order“ veröffentlicht. Gamer schlüpfen darin in die Rolle des jungen Padawan Cal Kestis, der vor den Inquisitoren des Imperiums auf der Flucht ist und den Orden der Jedi wieder aufzubauen versucht.