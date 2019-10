Im Juli 2008 ging der BAWAG-Prozess nach 117 Verhandlungstagen mit einem erstinstanzlichen Urteil zu Ende, im Buwog-Strafprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser ist hingegen nach gleich vielen Verhandlungstagen noch kein Urteil in Sicht. Derzeit laufen die Einvernahmen der Zeugen. Neben der äußerst peniblen Verhandlungsführung von Richterin Marion Hohenecker tragen auch weitere Anklagen - „schwarze Kassen“ der Telekom Austria und der Verkauf der Wiener Villa des ehemaligen FPÖ-Generalsekretärs Walter Meischberger - dazu bei, dass im größten Korruptionsprozess in der Zweiten Republik noch lange kein Ende in Sicht ist.