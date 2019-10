Stürmische Winde könnten die Brände in Kalifornien weiter anheizen. Der US-Wetterdienst warnte am Dienstagabend vor Windböen mit Geschwindigkeiten von rund 130 Stundenkilometern in manchen Gebieten. Die bisher stärksten Winde der Saison werden für Mittwoch und Donnerstag erwartet.