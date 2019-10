Rückblick. Wien-Schwechat. Ein Airbus hebt ab. Nächste Szene: ein Taxi in Moskau. Gefolgt von Bildern, auf denen der Rote Platz sowie der Kreml zu sehen sind. Schnitt. Wir springen ins Schlafzimmer eines Hotels, danach geht’s zum Sightseeing in die Stadt. Ehe der Tag in einer Bar beim Kalinka-Tanzen endet. Der TV-Spot wurde im Vorfeld der Fußball-WM 2018 rauf und runter gespielt. Hauptdarsteller waren Franco Foda und ein Mann. Ein Fußball-Fan, der die Reise gewonnen hatte.