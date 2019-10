Van der Bellen und Thunberg mit Sprüchen vertreten

Gleich drei der vier Sprüche des Jahres lieferte Bundespräsident Van der Bellen. „Nur Mut und etwas Zuversicht, wir kriegen das schon hin“, appellierte er angesichts der politischen Lage infolge des Ibiza-Skandals im Mai an die Bevölkerung. „So sind wir nicht. So ist Österreich einfach nicht. Aber das müssen wir alle gemeinsam beweisen“, waren weitere beruhigende Worte des Bundespräsidenten, die er in einer seiner vielen Ansprachen im heurigen Jahr an die Österreicher richtete. „Denn gerade in Zeiten wie diesen zeigt sich die Eleganz, ja die Schönheit unserer österreichischen Bundesverfassung. Jeder Schritt, der jetzt getan wird, ist vorgesehen und in der Verfassung verankert.“ Mit diesen inzwischen bereits geflügelten Worten kommentierte das Staatsoberhaupt das „Betreten von Neuland“ nach dem Ende der Regierungskoalition.