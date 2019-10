Nach entsprechenden Resolutionen in mehr als einem Dutzend anderer Staaten in den vergangenen Jahren haben nun auch die USA die Massaker an den Armeniern im Ersten Weltkrieg offiziell als Völkermord eingestuft. In der Resolution des Repräsentantenhauses heißt es, die USA würden den Völkermord an den Armeniern anerkennen und die Tötung von 1,5 Millionen Armeniern durch das Osmanische Reich verurteilen. Die Türkei als Nachfolgerin des Osmanischen Reiches erklärte am Mittwoch, die Regierung und das Volk hielten die Resolution für „völlig null und nichtig“.