Am Ende ist es dann doch ein deutliches Ergebnis: Eine Jury aus 15 Fachjournalisten, darunter „Krone“-Motorredakteur Stephan Schätzl, hat den Porsche Taycan zum German Car of the Year gewählt. Er setzte sich bei umfangreichen Testfahrten mit den fünf Finalisten gegen BMW 3er, Mazda3, Opel Corsa und Peugeot 208 durch.