„In Schweden leben wir, als ob wir vier Planeten hätten“

Die Nordstaaten hätten einen hervorragenden Ruf in der Welt, was Klima- und Umweltthemen angehe, aber wenn es zu den tatsächlichen Emmissionen oder dem ökologischen Fußabdruck komme, sei das „eine ganz andere Geschichte. In Schweden leben wir, als ob wir vier Planeten zur Verfügung hätten“, so Greta, „und Ähnliches gilt für die ganzen nordischen Länder.“