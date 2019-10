Inter Mailand hat zumindest für einen Tag die Tabellenführung in der italienischen Meisterschaft übernommen. Der Arbeitgeber von ÖFB-Teamspieler Valentino Lazaro setzte sich am Dienstagabend bei Brescia mit 2:1 durch, feierte den achten Sieg im zehnten Serie-A-Spiel und zog zwei Punkte an Juventus Turin vorbei. Lazaro sah die Partie nur von der Bank aus.