Nicolas Otamendi mit einem Kopfball aus kurzer Distanz (20.) und Sergio Aguero (38., 56.) brachten City mit 3:0 in Führung. Southampton mit ÖFB-Teamverteidiger Kevin Danso gelang durch Jack Stephens (75.) der Ehrentreffer. Am Samstag haben Hasenhüttl und Co. die Chance zur Revanche, wenn es in der Premier League wieder in Manchester gegen City geht.